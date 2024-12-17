2024 sinema dünyasında gişe anlamında oldukça verimli bir yıl oldu. Yıl boyunca izleyiciler, dünya çapında pek çok filme yoğun ilgi gösterdi.

Boxoffice Mojo’nun verilerine göre, 2024 yılının en çok izlenen filmi, animasyon türündeki "Ters Yüz 2" oldu.

Gişede 1.69 milyar dolar hasılat elde eden film, animasyon dünyasında bir dönüm noktası yaratarak, 2013’ten sonra ilk kez bir animasyon filmi yılın en çok izlenen filmi unvanını kazandı.

İşte 2024 yılının en çok izlenen 10 filmi:

Ters Yüz 2: Animasyonun zirveye tırmanışı

Haziran ayında vizyona giren "Ters Yüz 2", 1.69 milyar dolar gişe hasılatı ile 2024'ün en çok izlenen filmi oldu. Pixar'ın bir diğer başarısı olan bu animasyon, izleyicilere duygusal bir yolculuk sunarken, aynı zamanda görsel efektleriyle de dikkat çekti. Bu film, animasyon türünün gişe potansiyelini bir kez daha kanıtladı.

Deadpool ve Wolverine: Süper kahramanlar yine zirvede

Ryan Reynolds'un Deadpool rolüyle büyük bir popülerlik kazanan "Deadpool & Wolverine" filmi, 1.33 milyar dolar gişe hasılatı ile 2024’ün en çok izlenen ikinci filmi oldu. X-Men evreninin bu ikonik karakterleri, aksiyon dolu sahneleri ve esprili anlatımlarıyla izleyicileri cezbetmeye devam etti.

Çılgın Hırsız 4: minyonlar vazelinin gücü

2010'lu yılların en çok sevilen animasyon serilerinden biri olan "Çılgın Hırsız 4" (Despicable Me 4), 969 milyon dolarlık gişesiyle 2024'ün en çok izlenen üçüncü filmi oldu. Minyonlar yine kalpleri fethederek büyük bir başarıya imza attı.

Diğer büyük gişe başarıları

Moana 2 (717 milyon dolar) ve "Dune: Bölüm İki" (714 milyon dolar), sırasıyla 4. ve 5. sırada yer alarak, 2024’te geniş kitlelere ulaşan diğer başarılı yapımlar oldu. Bu filmler, sinema dünyasında büyüyen popülerliklerini ve kaliteyi bir kez daha gösterdi.

2024 yılında, "Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk" (571 milyon dolar), "Kung Fu Panda 4" (547 milyon dolar) gibi aksiyon ve animasyon yapımları da büyük ilgi gördü. Ayrıca, "Wicked" (524 milyon dolar), "Venom: Son Dans" (475 milyon dolar) ve "Beetlejuice Beetlejuice" (451 milyon dolar) da yılın dikkat çeken gişe başarılarına imza attı.