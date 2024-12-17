Turgutlu Belediyesi, her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası kapsamında, Çocuk Kültür Sanat Merkezlerinde renkli bir etkinlik düzenledi. Belediye Başkanı Çetin Akın, çocuklarla bir araya gelerek kutlamalara katıldı. Belediye Başkanı Çetin Akın, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Turgutlu Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Mustafa Kemal Mahallesi ve Albayrak Mahallesi Çocuk Kültür Sanat Merkezleri, çocukların gelişimine katkı sunmaya devam ediyor. Okul öncesi eğitim ve ücretsiz beslenme programlarıyla Türkiye’de bir ilke imza atan bu merkezlerde, minik öğrenciler 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası’nı neşe içinde kutladı.

Yöresel kıyafetlerle renkli gösteriler

Etkinliğe, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın yanı sıra, Başkan Yardımcıları Hüseyin Maliz ve Evren Erbaş, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Bülent Gökmen de katıldı. Minik öğrenciler, yöresel kıyafetleriyle sundukları dans gösterileriyle etkinliğe renk kattı. Türkiye’nin 7 bölgesine ait yemek kültürlerini tanıtarak, yerli malı kullanmanın önemini öğrenen çocuklar, paylaşmanın ve yerli üretimin değerini anlamış oldu.

"Çocuklarımız geleceğimizdir"

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, yaptığı açıklamada, “Türkiye’ye örnek olan Çocuk Kültür Sanat Merkezlerimizde Yerli Malı Haftası’nı coşkuyla kutladık. Çocuklarımız yerli üretimin ve paylaşmanın önemini kavrarken, bizler de onların neşesine ortak olduk. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için çalışmaya ve onlara en iyi imkanları sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.