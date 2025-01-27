Ünlü oyuncu Sinem Ünsal, son dönemin dikkat çeken dizisi Uzak Şehirdeki Alya karakteriyle büyük beğeni topladı. Ancak, şimdi şaşırtıcı bir gelişme yaşandı: Sinem Ünsal’ın kız kardeşi Gizem Ünsal da oyunculuk kariyerinde yeni bir adım attı ve Selahaddin Eyyubi dizisinin kadrosuna katıldı. Bu durum, iki kardeşi aynı gün yayınlanan dizi projeleriyle rakip yaptı.

İki kız kardeş, aynı günde rakip oluyor

Gizem Ünsal, Selahaddin Eyyubi dizisinde önemli bir role imza atarken, Sinem Ünsal ise Uzak Şehirde başrolünde yer alıyor. Her iki dizi de pazartesi günleri yayınlanacak ve böylece iki kız kardeş aynı gün rakip olacak.

Sinem Ünsal’ın popüler Uzak Şehir dizisindeki başarısının ardından, kendisine ikizi kadar benzeyen kız kardeşi Gizem Ünsal’ın da oyunculuk kariyerine hızla yükselmesi dikkatleri çekti.