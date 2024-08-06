Eser, Londra'nın Richmond bölgesindeki Kew Köprüsü yakınlarında bir binanın yan tarafında belirdi. Banksy, duvarın tepesinde tüneyen bir keçiyi tasvir eden yeni sanat eserini sosyal medya hesabında paylaştı.

Banksy'nin keçi silüetinin altından kayaların düştüğü eseri, sanatçının sosyal medya üzerinden duyurduğu geleneksel bir yöntemle tanıtıldı. İlginç bir detay olarak, Banksy'nin eseri işaretlemek için gerçek bir kamera kullandığı dikkat çekti.

" Keçiler dar yerlere tırmanmaya alışkındır"

Sanatçının eseri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar, "Kamera düşen kayalara bakıyor, ancak düşmelerine neden olan şeye odaklanmıyor. Keçiler dar yerlere tırmanmaya alışkındır, bu yüzden tehlikede değiller; ancak kameranın görüşü her şeyi tam olarak yansıtmıyor. Bu, haberlerin bağlamdan önce her şeyi doğru şekilde yansıtması gerektiğine dair bir yorum olabilir" şeklinde yorumlarda bulundu.

Bir diğer kullanıcı ise eseri şöyle değerlendirdi: "İnsanlar tüm doğa tehlikedeyken sadece kameranın olan biteni izlediğini görüyoruz. Yaşamın, yani doğanın gidebileceği başka bir yer yok. Bunu biz yaptık. Ancak kendimizi sorumluluk almak veya empati kurmaktan uzaklaştırıyoruz."