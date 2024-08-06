Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik yeni düzenlemeler kapsamında faaliyet gösteren ve tasfiye sürecine giren şirketlerin listesini yayımladı. Bu adım, sektörde şeffaflığı artırmayı ve yatırımcı güvenini sağlamayı amaçlıyor.

SPK'den yapılan açıklama

SPK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılara İlişkin Duyuru bilindiği üzere, 02.07.2024 tarihli ve 32590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7518 sayılı 'Sermaye Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' uyarınca yapılan 02.07.2024 tarihli duyuru kapsamında Kurulumuza başvuran kuruluşlar ile faaliyetlerini tasfiye edeceklerine yönelik beyan veren kuruluşlar sırasıyla 'Faaliyette Bulunanlar Listesi' ile 'Tasfiye Beyanında Bulunanlar Listesi'nde yayımlanmaktadır. Söz konusu duyuruda ifade edildiği üzere, Kurulumuzca talep edilen bilgi ve belgeleri eksik veya yetersiz iletenler ile incelemesi devam edenler 'Faaliyette Bulunanlar Listesi'ne dahil edilmemiş olup, kuruluşların eksiklikleri tamamlaması veya Kurulumuzca incelemelerin neticelenmesi halinde listeler güncellenecektir. Kuruluşların 'Faaliyette Bulunanlar Listesi'nde yer alması, ilgili mevzuat uyarınca Kurulumuzca yetkilendirildikleri anlamına gelmemektedir. Kuruluşların ikincil mevzuatın yürürlüğe girmesini takiben Kurulumuza yetkilendirme için ayrıca başvuru yapması gerekecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Tasfiye beyanında bulunanlar listesi

SPK'nin yayımladığı listelere göre, kripto varlık hizmet sağlayıcıları iki kategoride değerlendiriliyor: Faaliyette Bulunanlar ve Tasfiye Beyanında Bulunanlar. Faaliyette Bulunanlar Listesi'nde yer alan şirketler, SPK'nın belirlediği bilgi ve belge gereksinimlerini büyük ölçüde karşılamış ancak henüz tam olarak yetkilendirilmemiş kuruluşlardır. Bu şirketlerin yetkilendirme için ikincil mevzuat yürürlüğe girdikten sonra yeniden başvuru yapmaları gerekecek.

Tasfiye Beyanında Bulunanlar Listesi'nde yer alan şirketler ise faaliyetlerini sonlandırma kararı almış kuruluşlardır. Bu şirketler, belirlenen düzenlemelere uymakta zorlandıkları veya başka nedenlerle tasfiye sürecine girmiştir. SPK, bu sürecin şeffaf ve düzenli bir şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla kamuoyuna bilgi vermektedir.