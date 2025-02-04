Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre, 04.02.2025 tarihi itibariyle Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Mersin Valiliği'ne atanırken, Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Hüseyin Kök, Göç İdaresi Başkanlığı'na yeni başkan olarak atanmıştır.

Kariyer ve eğitim

Hüseyin Kök, eğitimini Mülkiye Mühendisliği bölümünde tamamlamış ve uzmanlık alanıyla ilgili çeşitli projelerde görev almıştır. Kök, kamu yönetimi ve iç denetim alanlarında önemli deneyimlere sahip bir bürokrattır. Çeşitli devlet birimlerinde görev aldığı süreçte, kamu yönetimi ve iç denetim konularında birçok projeye katkı sağlamıştır.

Kök, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Mülkiye Başmüfettişliği gibi kritik görevlerde bulunmuş, kamu yönetimi ve denetim sistemlerinin etkin bir şekilde işlemesi için önemli adımlar atmıştır. Atamalarıyla, Göç İdaresi Başkanlığı gibi stratejik bir kurumda üstlendiği liderlik rolü, kamu hizmetlerinin daha verimli bir şekilde sunulmasını sağlama amacını taşımaktadır.