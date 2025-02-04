Büyükelçi Ufuk Ulutaş, 1980 yılında İskenderun’da dünyaya gelmiştir. Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde tamamlayan Ulutaş, yüksek lisansını The Ohio State Üniversitesi Tarih Bölümünde, doktorasını ise Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (YBU) Uluslararası İlişkiler Bölümünde almıştır. Kudüs İbrani Üniversitesi'nde de İbranice ve Ortadoğu politikası üzerine dersler alarak bu alandaki akademik bilgisini pekiştirmiştir.

2002-2010 yılları arasında The Ohio State Üniversitesi'nde farklı pozisyonlarda görev almış, burada Tarih Bölümünde araştırma asistanı ve öğretim görevlisi olarak görev yapmış, aynı zamanda Melton Yahudi Çalışmaları Merkezi'nde Samuel M. Melton ve George M. & Renée K. Levine araştırmacısı olarak, Mershon Uluslararası Güvenlik Çalışmaları Merkezi’nde de araştırma asistanı olarak çalışmıştır. 2006-2010 yılları arasında dünya tarihi dersleri vererek, uluslararası ilişkiler ve tarih alanındaki derin bilgisini öğrencileriyle paylaşmıştır.

Akademik kariyerinin ardından 2010'larda, Türkiye’ye dönerek SETA Vakfı’nda Dış Politika Direktörü olarak görev almış, aynı zamanda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyeliği yapmıştır. SETA Vakfı’ndaki görevinde Ortadoğu siyaseti üzerine yoğunlaşmış ve bölgedeki gelişmeleri analiz etmiştir. Ayrıca, TRT kanalında dış politika ağırlıklı bir program hazırlayıp sunmuş, Türk halkını dünya siyaseti hakkında bilgilendirmeyi amaçlamıştır.

2018-2023 yılları arasında, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Başkanlığı görevini üstlenen Ulutaş, Ortadoğu siyaseti, dinler tarihi, İsrail siyaseti, Yahudi tarihi, Türk dış politikası ve ABD’nin Ortadoğu politikası üzerine çok sayıda akademik makale, kitap, kitap bölümü ve rapor kaleme almıştır. Ulutaş, bu süreçte önemli yayınlar üretmiş, en son olarak “The State of Savagery: ISIS in Syria” isimli kitabını yayınlamıştır.

Uluslararası alandaki deneyimi, güçlü akademik geçmişi ve Ortadoğu politikası konusundaki derin bilgisiyle tanınan Büyükelçi Ufuk Ulutaş, 04.02.2025 tarihi itibariyle Türkiye'nin Özbekistan Büyükelçisi olarak atanmıştır. Bu atama, Ulutaş'ın dış politika alanındaki birikimini ve uluslararası ilişkilerdeki tecrübelerini Türkiye'nin dış politikasını daha da pekiştirmek amacıyla kullanma fırsatını sağlamaktadır. Aynı zamanda, Perceptions dergisinin yayın kurulu üyesi olarak da katkı sağlamakta, küresel ve bölgesel meseleler hakkında önemli analizler yapmaktadır.