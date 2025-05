Türkiye’nin 30 resim sanatçısının yanı sıra 6 farklı ülkeden 9 resim sanatçısının katılımıyla gerçekleşen çalıştayın kapanış sergisi, sertifika dağıtımı ve kokteyli Kuşadası Old Town Tanneries’de gerçekleştirildi.

Kapanış törenine Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Göçtur Turizm Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Mehmet Nuri Göçen Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı Başkanı Naile Göçen Çukurova, Göçtur Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Çukurova, Göçtur Yönetim Kurulu Üyesi ve Pinebay Holiday Resort Genel Muduru Rena Çukurova, , Göçtur Yönetim Kurulu Üyesi ve Teknoloji Direktörü Bora Refik Çukurova,DoubleTree By Hilton Kuşadası ve Old Town Tanneries Genel Müdürü Zülal İnan, 21. Dönem Aydın Milletvekili Halit Dikmen, ile yurt dışından ve yurt içinden gelen sanatçılar katıldı.

Göçtur Turizm kurucusunun ismini taşıyan ve ağırlıklı olarak sanat, kültür ve eğitim konularında faaliyet gösteren Mehmet Nuri Göçen Kültür, Eğitim ve Sanat Vakfı tarafından 2013 yılından bu yana düzenlenen resim çalıştayı, Türkiye’nin yanı sıra dünyanın 4 farklı ülkesi ile birlikte 39 resim sanatçısını ülkemizde 10.kez bir araya getirdi.

Emel Germen Atalay ve Elçin Ünal küratörlüğünde yürütülen resim çalıştayının sanatsal çalışmaları, DoubleTree by Hilton Kuşadası arkasında restore edilen Old Town Tanneries’de (Eski Tabakhaneler) gerçekleştirildi. Old Town Tanneries, çalıştayın kapanış sergisi ve kokteyline de ev sahipliği yaptı. İlk yatırımı Pine Bay Hotels & Resorts olan Göçtur bünyesinde faaliyete geçirilen DoubleTree by Hilton Kuşadası, beldeye kazandırılan ilk dünya markası olma özelliği taşıyor.

Çalıştay katılımcılarının ortaya koydukları eserlerin yanı sıra sanatsal, kültürel ve Mehmet Nuri Göçen Vakfı’nın sanata desteğini katlayarak sürdürme azminde olduğunu dile getiren Göçtur Yönetim Kurulu Başkanı Naile Göçen, “Göçtur Turizm kurucusu, babam merhum Mehmet Nuri Göçen’in hayat felsefesini ve anısını yaşatan Vakfımız, sosyal, bilimsel, spor, sanat, kültür ve eğitim gibi birçok alanda etkinlikler düzenlemek ve gençlerin eğitimlerine destek olmak amacı taşıyor. Vakfımız ayrıca, her yıl düzenlenen seramik ve resim çalıştaylarına ve gençlik koşularına ev sahipliği yapıyor” dedi.

