Vatikan'da Sıstıne Şapeli'nde yapılan 3. oylama sonunda Papa'nın seçildiği yükselen beyaz dumanla ilan edildi. Yeni papa Amerika asıllı Robert Prevost oldu. 21 Nisan 2025 günü hayatını kaybeden Papa Francis'in yerine yeni papanın seçilmesi için kardinaller Vatikan'da bulunan merkez Sistine Şapeli'nde toplanmıştı, Vatikan'daki papalık seçiminde Sistine Şapeli'nin bacasından yeni papa belirlendiğini ilan eden "beyaz duman" yükseldi. Katoliklerin yeni papası 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Robert Prevost oldu. Yeni papa 14. Leo adını seçti. Tarihte ilk kez bir Papa ABD'den seçildi. Yeni Papa 14. Leo Robert Prevost dışarıda topkanan heyecanlı kalabalığı balkondan selamladı.

Muhabir: Mesut Varlık