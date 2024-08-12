Alt yapı çalışmaları sırasında meydana gelen bu üzücü olayın ardından, inşaatın müteahhidi Zeki V. gözaltına alındı.

Olay, Tuzla'da bir inşaatın alt yapı çalışmaları sırasında göçüğün gerçekleşmesiyle meydana geldi. Göçük altında kalan iki işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından müteahhit Zeki V. hakkında başlatılan soruşturma kapsamında aranan isim olarak gündeme gelmişti.

Yetkililer, olayın nedenini ve müteahhidin sorumluluğunu araştırmak üzere soruşturmayı sürdürüyor.