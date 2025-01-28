İŞKUR ve TOBB tarafından başlatılan Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programı (NİYEP), iş gücü piyasasında nitelikli ara eleman açığını kapatmayı hedefliyor. 23 Eylül 2024’te imzalanan protokol ile başlayan projede, kursiyerlere çeşitli mesleklerde eğitim verilecek ve eğitim boyunca günlük 850 TL’ye varan ücret ödemeleri yapılacak.

NİYEP kurslarının süreci

Kurslar, haftada en fazla 45 saat olacak şekilde planlanacak ve toplamda 160 günü geçmeyecek. Eğitimler teorik ve pratik olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek. Kurslar Türkiye genelinde farklı iş gücü ihtiyaçlarını karşılayacak mesleklerde sunulacak.

NİYEP kurslarına katılanlar, 118 farklı meslek için günlük 850 TL ödeme alacak. Bu meslekler arasında telekomünikasyon mühendisliği, marangozluk, tesisatçılık gibi alanlar yer alırken, diğer meslekler için günlük ödeme 595 TL olarak belirlenmiş. Ayrıca, kursiyerlerin sağlık sigortası ve iş kazası sigortası primleri İŞKUR tarafından karşılanacak.

Başvuru şartları

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak,

Kursa başlama tarihinden önceki 15 günde sigorta prim bildirimi yapılmamış olmak,

15 yaşını tamamlamış olmak,

Mesleki gereksinimlere uygun şartlara sahip olmak,

Daha önce aynı meslek kursunu tamamlamamış olmak.

NİYEP kurslarına başvurmak isteyenler, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerinden detaylı bilgi alabilir ve başvurularını yapabilir.