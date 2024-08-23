Bu tepkinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak soruşturma başlatılmasını talep etti. Bakanlık ayrıca, mağdur çocuğun geçici olarak devlet yurduna yerleştirilmesini istedi.

İfadesi alınacak

Soruşturma kapsamında, Gökhan Çıra'nın "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçlamasıyla ifadesinin alınmasına karar verildi. Savcılık tarafından yapılan incelemede, S.S.Ç. adlı çocuğun bakımını üstlenen kişilerin çocuğun gelişimine uygun şekilde bakımına devam etmesi gerektiği belirtildi. Bu doğrultuda, mağdur çocuk için çocuk mahkemesinden danışmanlık tedbiri istenmesine karar verildi. Ayrıca, Gökhan Çıra'nın bir süreliğine çocuktan uzaklaştırılması için aile mahkemesine başvuru yapılacağı açıklandı.