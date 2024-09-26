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Tyler Cook, NCAA’de Iowa Üniversitesi'nde oynadıktan sonra profesyonel kariyerine Avustralya'nın SE Melbourne takımında başladı ve ardından İspanya'da Joventut Badalona forması giydi. Badalona'da Eurocup çeyrek finali heyecanı yaşayan Cook, geçen sezon 9.5 sayı ve 4.2 ribaund ortalamalarıyla dikkat çekti.

Basketbol Süper Ligi’nde sezon öncesi Noah Thomson ve Javon Franklin'le yollarını ayıran Merkezefendi Belediyesi Basket, uzun forvet pozisyonuna önemli bir takviye yaptı. Takım, 27 yaşındaki, 2.03 boyundaki Amerikalı oyuncu Tyler Cook 'u kadrosuna kattı.

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