15 Eylül 2024, Pazar günü, İzmir’in en etkileyici mekanlarından biri olan Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Saat 21:00'de başlayacak etkinlikte, iki büyük performans sahne alacak: "An Epic Symphony" ve Gökhan Türkmen.

"An Epic Symphony", klasik müziğin büyüleyici dünyasını modern bir dokunuşla sunan etkileyici bir orkestra performansıyla dinleyicilerin karşısına çıkacak. Bu özel gösteri, epik temalar ve dramatik melodilerle dolu bir konser deneyimi sunarak izleyicileri adeta müzikal bir yolculuğa çıkaracak.

Gökhan Türkmen, Türk pop müziğinin popüler isimlerinden biri olarak, geniş bir hayran kitlesine sahip. Geceye damgasını vuracak olan Türkmen, sevilen şarkıları ve enerjik sahne performansıyla etkinliğe renk katacak. Türk müziğinin modern yüzünü yansıtan şarkılarıyla Türkmen, izleyicilere keyifli bir müzik deneyimi sunacak.

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek bu özel etkinlik, hem klasik müzik hem de pop müzik severler için zengin bir program sunuyor. 15 Eylül akşamı, bu iki büyük performansla dolu geceyi kaçırmayın!