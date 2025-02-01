Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen, Berfu Yenenler'in YouTube programında, Mert Demir hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkmen, Demir’in müzik kariyerinde fazla esinlendiğini belirterek, "Emek hırsızlığı ya da başka bir şey bizim işle alakalı değil," ifadelerini kullandı.

"Fazla esinlenmeyi seviyor"

Eleştirinin Nedeni: Yenenler'in "Oğuzhan Koç mu, Mert Demir mi?" sorusuna yanıt veren Gökhan Türkmen, Mert Demir'in çalışmalarını başarılı bulduğunu ancak esinlenme konusunda çekinceleri olduğunu dile getirdi.

"Emek Hırsızlığı" İfadesi: Türkmen, Demir'in esinlenme şeklini eleştirerek, bunun "emek hırsızlığı" olarak algılanabileceğini ancak bu konunun kendi işlerine dahil olmadığını vurguladı.

Mert Demir'in cevap vermesi bekleniyor

Gökhan Türkmen'in Açıklamaları: Türkmen, müzik dünyasında "esinlenme" meselesine dikkat çekerek, kendisinin bu tarz durumları pek tercih etmediğini belirtti.

Tepkiler: Bu açıklamalar sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Mert Demir'in Türkmen'in yorumlarına karşı bir yanıt verip vermeyeceği ise merak konusu oldu.