Elazığ’da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren ince hilal ay, kenti adeta büyüledi. Vatandaşlar bu eşsiz manzarayı cep telefonlarıyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.

Elazığ’da gökyüzünü süsleyen hilal büyüledi

Elazığ’da akşam saatlerinde gökyüzünde ince bir hilal olarak beliren ay, şehirde yaşayan vatandaşların büyük ilgisini çekti.

Gökyüzündeki bu doğal güzellik, izleyenleri adeta büyülerken, pek çok kişi o anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.

Kentte yüksek noktalardan rahatlıkla izlenebilen hilal ay, özellikle fotoğraf tutkunlarının objektifine yansıdı.

İnce hilalin zarafeti mest etti

Gökyüzünde zarif bir yay gibi duran hilal ay, Elazığ semalarında etkileyici bir görsel şölen sundu.

Vatandaşlar, bu anları sosyal medya hesaplarında paylaşarak “Elazığ’da gökyüzü bugün bir başka güzel” yorumlarında bulundu.

Hilalin parlak ışığı, Elazığ’ın sokaklarına ve tarihi yapılarına yumuşak bir aydınlık kazandırdı.

Bu görsel şölen, hem doğaseverleri hem de fotoğraf sanatçılarını kentin yüksek kesimlerine çekti.