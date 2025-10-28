28 Ekim 2025 Salı günü Bornova, Çiğli, Gaziemir ve Karabağlar’da yapılacak yürüyüşler nedeniyle bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak. İzmir Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergâhların kullanılmasını ve mümkünse toplu taşıma tercih edilmesini önerdi.

İşte ilçe ilçe etkinlik saatleri ve trafik düzenlemeleri:

Gaziemir

Etkinlik: Cumhuriyet korteji ve kutlama etkinlikleri

Saat: 19.30 – 20.30

Güzergâh: Gaziemir Belediyesi Ana Hizmet Binası önünden başlayacak kortej, Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi boyunca ilerleyerek 63/3 Sokak kesişiminde sona erecek.

Trafik Düzenlemesi:

17.00 – 23.00 saatleri arasında;

• Gazi Atatürk Bulvarı’nın Abdülhamit Yavuz Caddesi ile 64 Sokak arasında kalan bölümü,

• Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi’nin 63/3 Sokak ile Gazi Atatürk Bulvarı arasındaki kısmı trafiğe kapalı olacak.

Çiğli

Etkinlik: Cumhuriyet Korteji

Saat: 18.30

Güzergâh: Çağdaş Mahallesi Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı önünden başlayacak yürüyüş, eski Belediye Hizmet Binası önündeki tören alanında sona erecek.

Trafik Düzenlemesi:

Kortej süresince 8050 Sokak’ın, 8713 Sokak ile Anadolu Caddesi arasında kalan kısmının Anadolu Caddesi yönü trafiğe kapalı olacak.

Karabağlar

Etkinlik: Cumhuriyet Yürüyüşü

Saat: 18.00 – 20.30

Güzergâh: Göztepe Metro İstasyonu önünden başlayacak yürüyüş, İnönü Caddesi üzerinden Bahçelievler Uğur Mumcu Parkı’nda son bulacak.

Trafik Düzenlemesi:

Güzergâh boyunca toplu taşıma araçlarının geçişini aksatmamak için sadece sağ şerit kortej katılımcılarına ayrılacak.

Bornova

Etkinlik: Cumhuriyet Korteji

Saat: 20.00

Güzergâh: Bornova Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayacak yürüyüş, Bornova Büyükpark’ta tamamlanacak.

Trafik Düzenlemesi:

Güzergâh boyunca güvenlik önlemleri alınacak; toplu taşıma araçlarının geçişine engel olmayacak şekilde gidiş yönündeki sağ şerit kortej alanı olarak kullanılacak.

Yetkililer, vatandaşların kutlamalara katılırken trafiğe kapalı alanlara dikkat etmelerini, özel araç yerine mümkünse metro, tramvay ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarını kullanmalarını tavsiye etti.

İzmir, Cumhuriyet’in 102. yılını bir kez daha coşku, birlik ve gururla kutlamaya hazırlanıyor.