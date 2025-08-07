İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin hafızasında derin izler bırakan Kültürpark Göl Gazinosu’nu yeniden İzmirlilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Zeki Müren’den Barış Manço’ya, Müzeyyen Senar’dan Nejat Uygur’a kadar pek çok sanatçının sahne aldığı bu tarihi yapı, 29 Ağustos – 9 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 94. İzmir Enternasyonal Fuarı ile birlikte yeniden açılacak.

Aslına uygun olarak restore edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu onaylı rekonstrüksiyon kapsamında hayata geçirildi. Yapının restorasyon sürecinde; doğrama, elektrik, mekanik sistemler, klima, zemin döşemeleri ve cephe kaplamaları gibi birçok alanda kapsamlı yenileme çalışmaları tamamlandı.

Mutfak Müzesi ve sosyal tesis olacak

Göl Gazinosu, açılış sonrası sadece mimari kimliğiyle değil, kültürel işleviyle de dikkat çekecek. Binanın bir bölümü Mutfak Müzesi, bir diğer bölümü ise sosyal tesis olarak hizmet verecek. Sosyal tesis, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Grand Plaza A.Ş. tarafından işletilecek.

Ada Gazinosu 2026’da açılacak

Göl Gazinosu ile birlikte Ada Gazinosu’nun da kente kazandırılması hedefleniyor. Yapının taşıyıcı sistemlerinde tespit edilen sorunlar nedeniyle, mevcut yapı yıkılarak rekonstrüksiyon projesi kapsamında yeniden inşa edilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu sürecin 2026 yılında tamamlanmasını planlıyor.

Türkiye'nin yıldızları bu sahnede buluştu

Kültürpark’ın iki simgesi olan Göl ve Ada gazinoları, İzmir Fuarı tarihine damga vurdu. Bu sahnelerde Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Ajda Pekkan, Barış Manço, Cem Karaca, Nejat Uygur, Sadri Alışık gibi Türkiye’nin önde gelen sanatçıları konserler ve tiyatro gösterileri ile seyirciyle buluştu. Bugün yeniden ayağa kaldırılan Göl Gazinosu, bu zengin kültürel mirası yeni nesillere aktarmayı amaçlıyor.