Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları A Grubu'ndaki ilk maçında Brezilya'yla 3-3 berabere kaldı.

South Paris Arena 6'da oynanan karşılaşmada, son iki paralimpik oyunların şampiyonu Türkiye, Tokyo 2020'de 4. olan Brezilya'yla karşılaştı. İlk yarısı 2-2 berabere tamamlanan mücadelede, ikinci yarıda da karşılıklı goller atıldı ve maç 3-3 sona erdi.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti. Golbol Kadın Milli Takımı, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 20.00'de Çin'le karşılaşacak.

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Kaynak: AA