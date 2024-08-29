02 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan güncellemeler, toplantının ana gündem maddelerinden birini oluşturdu. Kütahya’daki il ve ilçe belediyeleri ile İl Özel İdaresi temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, yerel yönetimlerin sahipsiz hayvanlarla ilgili sorumlulukları ve bu sorumlulukların nasıl yerine getirileceği kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

Toplantıda alınan önemli kararlar arasında, Kütahya genelinde sahipsiz hayvanların korunması ve bakımıyla ilgili yürütülecek çalışmaların hızlandırılması yer aldı. Özellikle yeni bakımevlerinin inşası ve sahipsiz hayvanlar için daha uygun yaşam alanlarının tahsisi gibi konular, öncelikli olarak ele alındı. Bu kapsamda, Şaphane ilçesinde inşa edilmekte olan Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nin proje revizyonlarının tamamlandığı ve çalışmaların hızla ilerlediği bilgisi paylaşıldı. Bu bakımevinin 2024 yılı içinde tamamlanması planlanıyor.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin değerlendirilmesiyle sona erdi. Vali Musa Işın, sahipsiz hayvanların korunması ve refahı için tüm yerel yönetimlerin işbirliği içinde çalışması gerektiğinin altını çizerek, alınan kararların hızlı ve etkili bir şekilde uygulanmasını vurguladı.