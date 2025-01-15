Son zamanlarda yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Gold Performans, Türkiye ve İzmir’in köklü kulüplerinden Altay Spor Kulübü'nün Atletik Performans Sponsoru oldu. Taraflar arasında bugün imzalanan sponsorluk sözleşmesiyle birlikte Gold Performans, Altay Spor Kulübü'nün akademi gruplarının Atletik Performans Testleri'ni ve maç analizlerinin sponsoru oldu.

"İki taraf içinde hayırlı olmasını diliyoruz”

İmza töreni sonrası Altay Spor Kulüp Başkanı Süleyman Özkaral, anlaşmanın hayırlı olmasını temenni etti.

Gold Performans LDT.ŞTİ Yönetim Kurulu Başkanı Enes Ayvacı ise, “Kurulduğumuz ilk günden beri hep bir sonra ki adımımızı düşündük. “Kendimizi Yeni Nesil Spor Girişimcileri” olarak görüyoruz. Elit seviyede sporcular elit seviyede çalışmalarla yetişir felsefesini benimsedik. Bünyemizde Bireysel Futbol Eğitimi,Atletik Performans Testleri,Spor Salonu İşletmeciliği,Spor Kulübü, Futbol Koleji ve Temel Hareket Eğitimi & Cimnastik Koleji barındırıyoruz.Yaptığımız işlerle tamamen Türk futboluna kulüplerimize katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bugünde burada İzmir'in ve Türk Futbolunun köklü kulüplerinden Altay Spor Kulübü'yle bir aradayız. Bu köklü camiamızın Atletik Performans Sponsorluğunu üstlenmiş bulunuyoruz. İki taraf içinde hayırlı olmasını diliyoruz” diye ifade etti.

Hatıra fotosu çektirdiler

İmza töreni sonrasında Altay Spor Kulüp Başkanı Süleyman Özkaral, Külüp Müdürü Atakan Atalay, Altyapı Başkanı Cemil Has ve Altyapı Koordinatörü Alp Ergin ile Gold Performans LDT.ŞTİ Yönetim Kurulu Başkanı Enes Ayvacı ile şirket ortakları Ömer Bademci ve Aytaç Ertürk hatıra fotosu çektirdiler.

