Goldman Sachs CEO'su David Solomon, Fed'in sonbaharda faiz indirimine gidebileceğini belirtti. Solomon, ekonominin güçlü seyrettiğini ve resesyon beklemediklerini ifade etti.

Fed'in Faiz indirimi beklentisi

New York merkezli Goldman Sachs'ın CEO'su David Solomon, Fed'in acil adımlar atmaktan kaçınacağını ve sonbaharda bir veya iki faiz indirimi yapabileceğini öngördü. Solomon, "Eylül ayından önce bir şey göreceğimizi beklemiyorum. Ekonomi yolunda devam edecek ve muhtemelen bir resesyon görmeyeceğiz. Şu anda gördüğümüz ekonomik verilere ve Fed'in mesajlarına dayanarak, sonbaharda bir veya iki indirim görmemizin muhtemel olduğunu düşünüyorum" dedi.

Japonya Merkez Bankası'nın etkisi

CEO, piyasaların geçen hafta Japonya Merkez Bankası'nın borçlanma maliyetlerini artırma kararıyla sarsıldığını belirtti. Bu hareket, birçok yatırımcıyı Japonya'da düşük faiz oranlarından borç alıp başka yerlerde daha yüksek getirili varlıklar satın aldıkları carry trade işlemlerini iptal etmeye zorladı.

Piyasa tepkileri

Goldman Sachs CEO'sunun açıklamaları, yatırımcıların Fed'in faiz politikalarına yönelik beklentilerini yeniden şekillendirdi. Fed'in eylül ayında faiz indirimine gitmesi beklentisi piyasalarda olumlu bir hava yaratırken, yatırımcılar sonbaharda daha fazla gevşeme adımları beklemeye başladı.

Küresel ekonomi ve Fed'in rolü

David Solomon'un açıklamaları, küresel ekonomik gelişmelerin ve merkez bankalarının politikalarının piyasalar üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Fed'in faiz kararları, küresel ekonomi için kritik öneme sahip olmaya devam ediyor.