Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trajik olay, bölge halkını derinden etkiledi. Karayahşi Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında yaşanan kazada, 6 yaşındaki Ayşenur Toprak tarlada uyurken kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

Olayın detayları

Mevsimlik işçi ailesiyle birlikte biber tarlasında bulunan Ayşenur Toprak, tarla kenarında uyuyordu. Şükrü Erdem (63) yönetimindeki kamyon, geri manevra yaptığı sırada çocuğun üzerinden geçti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayşenur Toprak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Şoför tabancayla vuruldu

Kaza sonrası, çocuğun yakınları sinirlerine hakim olamayarak kamyon şoförü Şükrü Erdem'i tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Erdem, sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gözaltına alındılar

Olayın ardından jandarma ekipleri, Şükrü Erdem’i vurarak ölümüne neden olan C.K. (28) ve E.K. (34) isimli şahısları gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.