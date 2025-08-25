Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet adresinden öğrenirken, açıklamanın ardından sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı.

“Sıralamamız yüksek ama açıkta kaldık”

Yerleştirme sonuçlarından memnun kalmayan birçok öğrenci, ekran görüntüleriyle birlikte tepkilerini dile getirdi. Öğrencilerden bazıları yüksek sıralama yapmalarına rağmen istedikleri bölümlere yerleşemediklerini, hatta tamamen açıkta kaldıklarını belirtti. Bazı adaylar ise sıralamalarına göre çok daha düşük üniversitelere yerleştirildiklerini öne sürdü.

İtirazlar gündemde

Yerleştirme sonuçlarına dair artan tepkiler sonrası öğrenciler, ÖSYM’ye resmi itiraz sürecinin başlatılması çağrısında bulundu. Sosyal medyada #YKSsonuçları ve #hakkımızıistiyoruz etiketleri kısa sürede gündem oldu.

Kayıtlar 1-5 Eylül’de

Öte yandan, yerleştirme sonucu herhangi bir programa kayıt hakkı kazanan adayların üniversite kayıt işlemleri 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıt dönemi ise 1-3 Eylül olarak duyuruldu.

Henüz ÖSYM’den öğrencilerin itirazlarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, tepkilerin önümüzdeki günlerde daha da büyümesi bekleniyor.