Gölmarmara Belediyesi, çalışanlarının haklarını koruma ve iyileştirme hedefiyle Hizmet İş Sendikası ile bir toplu iş sözleşmesi imzaladı. Resmi bir törenle gerçekleştirilen bu imza, belediye çalışanları için yeni bir dönüm noktası oldu.

İmza töreninde önemli isimler bir araya geldi

Tören, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No’lu Şube Başkanı Okan Polat, Belediye Başkan Yardımcısı Şencan Yeşilköy ve Hizmet İş Sendikası Başkan Yardımcısı Özlem Akın’ın katılımıyla gerçekleşti. Başkan Aykan, bu sözleşmenin işçiler için taşıdığı önemi vurgulayarak, “Belediyemiz, her zaman çalışanlarımızın yanında olmaya devam edecek. Çalışanlarımızın emeklerini karşılıksız bırakmamak adına önemli bir adım atıyoruz.” dedi.

İşçi hakları için büyük bir kazanım

Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No’lu Şube Başkanı Okan Polat, yapılan anlaşmanın işçi haklarının korunması adına büyük bir kazanım olduğunu belirtti. Polat, “Sendika olarak amacımız, işçilerimizin haklarını savunmak ve onlara daha iyi koşullar sağlamak oldu. Bu sözleşme ile çalışanlarımızın daha adil ve güvenli bir çalışma ortamına kavuşacağına inanıyoruz.” ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Cem Aykan’a süreçteki destekleri için teşekkür eden Polat, tüm katılımcılarla birlikte sözleşmenin Gölmarmara Belediyesi çalışanlarına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bu toplu iş sözleşmesi, Gölmarmara Belediyesi’nin çalışanlarına verdiği önemi bir kez daha gözler önüne sererken, işçi hakları açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Gölmarmara halkı, bu gelişmeyle birlikte belediyenin sosyal sorumluluk projelerine olan katkısının artmasını bekliyor.