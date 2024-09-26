Muğla’nın Yatağan ilçesinde sabah saatlerinde iki kişiyi silahla yaralayan zanlı S.G., güvenlik güçlerinin etkili operasyonuyla yakalandı.

Olay, Yatağan ilçesine bağlı Madenler Mahallesi ve ilçe merkezinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde B.G.K. ve henüz kimliği belirlenemeyen bir şahsı silahla yaralayan S.G., olayın ardından hızlı bir şekilde bölgeden kaçtı.

Kaçış girişimi başarısız oldu

S.G., Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi’nde aracıyla kaçmaya çalıştı. Ancak, burada aracını terk eden zanlı, izini kaybettirmek için çabaladı. Menteşe’de otobüs beklerken, güvenlik güçleri tarafından tespit edildi.

Şüpheli gözaltına Alındı

Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.G.'nin otobüs beklediği bilgisini alarak harekete geçti. Yapılan operasyon sonucunda, S.G. yakalanarak gözaltına alındı.

Adli süreç devam ediyor

S.G.’nin, yaralanan kişilerle ilgili motive ve detayları hakkında soruşturma başlatıldığı, adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.