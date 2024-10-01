Gölmarmara Belediyesi Marmara Gölü’nü Canlandırmaya Çalışıyor

Gölmarmara Belediyesi, ilçenin adını aldığı ve ‘Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan’ statüsünde bulunan Marmara Gölü’nü yeniden canlandırmak için Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Doç. Dr. Cem Polat Çetinkaya ve uluslararası bilim insanlarıyla birlikte çalışmalar başlattı. Marmara Gölü, 2021 yılında tamamen kuruyarak büyük bir çevre felaketi yaşadı. Ancak belediye ve bilim insanları, gölün eski ihtişamına kavuşması için umut verici adımlar atıyor.

Bilimsel araştırmalarla gölü kurtarma planı

Marmara Gölü’nü kurtarmak için yapılan çalışmalarda öne çıkan isimlerden biri, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Doç. Dr. Cem Polat Çetinkaya oldu. Çetinkaya ve beraberindeki 26 bilim insanı, Gölmarmara’yı ziyaret ederek Gördes Barajı ve Marmara Gölü’nde incelemelerde bulundu. Gölün tekrar suyla dolması ve çevresel dengeyi yeniden kazanması için alternatif yollar üzerine yoğunlaşan heyet, hazırladıkları raporu ilgili mercilere sunacak.

“Marmara Gölü’nü kurtarmak için geç değil”

Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, yaptığı açıklamada Marmara Gölü’nün hatalı su yönetimi politikaları nedeniyle kurutulduğunu belirtti. Aykan, “44,5 kilometrelik göl alanı artık bir tarlaya dönüştü, ancak gölümüzü kurtarmak için hâlâ geç değil. Gördes Barajı'ndan göle su sağlamak, Ahmetli regülatörü üzerinden eski yöntemleri kullanmak ve Bozdağ’dan eriyen kar sularını taşımak gibi çözüm yollarımız var,” dedi.

"Biyoçeşitlilik büyük zarar gördü"

Gölmarmara Ziraat Odası Başkanı Erdal Ziyan ise Marmara Gölü’nün kurumasının sadece göl ekosistemine değil, çevredeki tarım arazilerine de büyük zarar verdiğini vurguladı. “RAMSAR Sözleşmesi'ne aykırı olarak kurutulan bu göl, biyoçeşitliliği yok etti” diyen Ziyan, nesli tükenmekte olan birçok kuş türünün gölü terk ettiğini ve tarım alanlarının çoraklaştığını ifade etti.

Gölü kurtarmak için bilim ve yerel iş birliği

Gölmarmara’nın doğal dengesini yeniden kurmak için yerel yönetimlerin ve bilim insanlarının birlikte çalışması büyük önem taşıyor. Gölmarmara Belediyesi, bilimsel yöntemlerle sürdürülebilir su kaynakları yönetimini esas alarak, gölün tekrar hayat bulması için tüm gücüyle çalışacağını belirtti. Başkan Aykan, “Yerel yöneticiler olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız. Marmara Gölü’nü yeniden canlandırmak için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz” diye ekledi.