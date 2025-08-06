Kelley Mack, gerçek adıyla Kelley Klebenow, sosyal medya üzerinden uzun süredir geçmeyen bel ağrılarının başlangıçta fıtık zannedildiğini ancak zamanla şikayetlerinin arttığını açıklamıştı. Hastalığı Eylül 2024’te teşhis edilen genç oyuncu, nadir görülen ve ciddi seyreden merkezi sinir sistemi gliomu ile mücadele ediyordu.

Sosyal medyadan duyuruldu

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Parlak ve tutkulu ışığımız sonsuzluğa karıştı. Hepimizin bir gün gitmek zorunda olduğu yere o bizden önce gitti" ifadeleri yer aldı. Mack’in Instagram hesabından da vefat haberi duyuruldu.

35 oyunculuk ve 5 yapımcılık kredisi bulunan Mack, en çok The Walking Dead dizisinin 9. sezonundaki Addy rolüyle biliniyordu. Ayrıca Chicago Med ve FOX’un 9-1-1 dizilerinde de çeşitli roller üstlenmişti. Dizide birlikte rol aldığı Alanna Masterson, Mack için “Ne harika bir insandı, onunla yan yana savaşmak gurur vericiydi” dedi.

Mack’in sağlık durumu, Ocak 2025’te yaptığı Instagram paylaşımıyla kamuoyuna yansımıştı. Başlangıçta bel ağrısını sıradan bir rahatsızlık sanan oyuncu, ilerleyen dönemde sinir kaynaklı kaşıntı ve keskin ağrılar yaşamaya başlamıştı. Bu belirtiler sonrası yapılan tetkiklerde gliom teşhisi kondu.

Genç oyuncunun vefatı, hem hayranları hem de sektör çalışanları arasında büyük üzüntü yarattı.