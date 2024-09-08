Gömeç’te Zeytin Dalı Festivali Coşkuyla Tamamlandı!

Gömeç Belediyesi’nin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Zeytin Dalı Kültür Sanat ve Barış Festivali, sekiz gün süren etkinlik ve konser maratonuyla sona erdi. Festival, rekor katılımla gerçekleşirken, festival alanı dolup taştı. Gömeç Limanı’nda deniz kenarında gerçekleşen etkinlikler, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

8 günlük festival maratonu

Festival, 30 Ağustos Cuma günü Fener Alayı, Festival Korteji ve Opus Live konseri ile başladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlanırken, Zafer Kupası ve ödül töreni düzenlendi. Festivalin açılışında yaşanan coşku, sekiz gün sürecek dolu dolu bir etkinlik maratonunun habercisiydi.

Tiyatro, söyleşi ve müziğin buluştuğu gece

31 Ağustos Cumartesi günü Başkan Melih Bağcı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Gömeç Cumbahane Tiyatrosu, Umut Akdoğan ve Murat Ağırel söyleşisi ve Moğollar konseriyle muazzam bir geceydi” ifadelerini kullandı. Çim alan üzerine kurulu sahnede oturan katılımcılar, Gömeç Limanı’nda denizin huzuruyla buluşarak konsere eşlik etti.

1 Eylül Pazar günü, festivalin üçüncü gününde Ahmet Telli ve Tuğrul Keskin’in “Edebiyat ve Barış” temalı söyleşi ve şiir dinletisi gerçekleştirildi. Ardından Şenay Gürler’in sahne aldığı “Ben Türkan Saylan” tiyatro oyunu izleyicilerle buluştu.

Ceylan Ertem’e yoğun ilgi

2 Eylül Pazartesi günü, gazeteci Nevşin Mengü, Selçuk Candan Sayar ve İlhan Cihaner’in söyleşisinin ardından sahneye çıkan Ceylan Ertem, yoğun bir katılımla karşılaştı. Festival alanına sığmayan kalabalık, deniz kenarından da sanatçının şarkılarına eşlik etti.

Kadın liderler ve tiyatro buluşması

3 Eylül Salı günü, İzmir Karabağlar Belediye Başkanı Emine Helil İnay Kınay ve Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun “Yerel Yönetimde Kadın” konulu söyleşisi büyük ilgi gördü. Ardından Müfit Can Saçıntı, “İtiraz Ediyorum” adlı tiyatro oyunuyla sahne aldı. Katılımcılarla etkileşimli geçen oyun, bol kahkahalı ve alkışlı anlara sahne oldu.

21. yüzyılın kenti ve belgesel gösterimi

4 Eylül Çarşamba günü, Prof. Dr. Tarık Şengül ve Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, “21. Yüzyılın Kentini İnşa Etmek” konulu söyleşiyi gerçekleştirdi. Ardından Gökmen Uluğ ve Kemal Anadol’un katılımıyla “Komünist Osman” belgeseli izleyicilerle buluştu. Gece, Mazlum Çimen ve Suavi’nin konserleriyle devam etti.

Uluslararası folklor dansları

Festivalin yedinci gününde Uluslararası Folklor Dans Ekibi gösterilerini sergiledi. Turgut Kazan’ın “Demokratik Anayasa ve İnsan Hakları” konulu söyleşisinin ardından Gömeç Kültür Sanat Topluluğu ve Mod 10 sahne aldı.

Gömeç’in kurtuluş günü coşkuyla kutlandı

6 Eylül Cuma, festivalin son gününde Uluslararası Folklor Dans Ekibi yeniden sahne aldı. Ayvalık Belediye Tiyatrosu’nun “Düşük Şehir İhtimali” oyunu büyük beğeni topladı. Hüsnü Şenlendirici ve Orkestrası’nın muhteşem performansı ile festivalin kapanışı yapıldı. Gömeç’in kurtuluş günü de aynı coşkuyla kutlanırken, Belediye Başkanı Melih Bağcı, katılımcılara barışın sembolü olan zeytin dalı ödülleri takdim ederek teşekkür etti.