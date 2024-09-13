Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, aylardır gözlerden uzak bir şekilde büyüttüğü kızı Asya'nın yüzünü ilk kez sosyal medyada paylaştı. Uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Vuslateri, kızı Asya'nın yüzünü paylaşarak takipçilerini sevindirdi.

Minik Asya'nın yüzü ilk kez görüldü

Gonca Vuslateri, mart ayında Levent Bey ile evlenmiş ve nisanda kızı Asya’yı kucağına almıştı. Daha önce kızının yüzünü gizli tutan Vuslateri, bu kez Asya’yı ünlü oyuncu Müjdat Gezen ile ziyaret ederken fotoğrafladı. Bu paylaşımda Asya’nın yüzünü açıkça gösterdi. Paylaşılan karelerde, minik Asya’nın yüzü beğeni topladı ve birçok takipçi anneye benzetti. Görüntüye nazar boncuğu emojileri yağdı.

Leyla dizisiyle ekranlarda

Gonca Vuslateri, son olarak "Leyla" isimli dizide rol alıyor. Dizide, çöplükte büyüyen ve zengin olmak için her şeyi yapan Nur karakterini canlandıran Vuslateri, önceki projeleriyle de büyük beğeni toplamıştı. "Yalan Dünya", "Anne" ve "Bambaşka Biri" gibi başarılı yapımlarda yer alan oyuncu, kızı Asya’nın yüzünü paylaştığı anlarla da dikkatleri üzerine çekti.