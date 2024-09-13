Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik hava harekatlarında önemli bir başarı elde edildiğini açıkladı. 7, 8 ve 9 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen operasyonlar sonucunda Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerinde toplam 19 terörist etkisiz hale getirildi. MSB, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Terör yuvalarına Mehmetçik pençesi" vurgusu yaparak, Gara'da 10, Hakurk'ta 6 ve Kandil'de 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık, terörü kaynağında yok etme stratejisi kapsamında, öngörülemez, hızlı ve sürekli operasyonların devam edeceğini belirtti. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör yuvalarına Mehmetçik pençesi. Irak'ın kuzeyine 7, 8, 9 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatları sonucunda Gara'da 10, Hakurk'ta 6 ve Kandil'de 3 terörist olmak üzere toplam 19 terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" denildi.

Terör yuvalarına Mehmetçik pençesi!



Irak’ın kuzeyine 7, 8, 9 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Gara’da 10, Hakurk’ta 6 ve Kandil’de 3 terörist olmak üzere toplam 19 terörist etkisiz hâle getirildi.



Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez,… pic.twitter.com/8KRtI9fI0t 13 Eylül | Son 24 saatte Türkiye'de kaç deprem oldu? September 13, 2024