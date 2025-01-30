Ekranlara "Leyla: Hayat… Aşk… Adalet" dizisiyle dönüş yapan Gonca Vuslateri, sosyal medyada çok konuşulan sahneleriyle dikkat çekiyor. Ancak kulislerde, oyuncunun ekip arkadaşlarıyla yaşadığı gerginlikler nedeniyle diziden ayrılabileceği konuşuluyor. Özellikle Cemre Baysel'in başrol olmasına rağmen Vuslateri'nin popülerliğinin artması, iki oyuncu arasında rekabete yol açtı iddiaları gündemde.

Sosyal medya hamlesi şüphe uyandırdı

Daha önce dizideki tartışmalarla gündeme gelen Vuslateri, son olarak "Leyla" dizisinin sosyal medya hesabını takipten çıkararak ayrılık iddialarını alevlendirdi. Ancak kısa süre sonra tekrar takibe alması, kafaları karıştırdı.

Cemre Baysel'in, Gonca Vuslateri ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından silmesi, iki oyuncu arasındaki gerilim söylentilerini daha da güçlendirdi. Şimdi gözler, Gonca Vuslateri'nin dizideki geleceğine çevrildi. Dizide yaşanan bu krizin nasıl sonuçlanacağı ise büyük merak konusu!