Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, ilçedeki yollarla ilgili önemli bir açıklama yaptı. "Bütün mahallelerimizde sorunları bitirelim" sloganıyla yola çıktıklarını belirten Başkan Palaz, vatandaşların en fazla şikayet ettiği konulardan biri olan yollarla ilgili kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Gönen Belediyesi, ilçedeki 90 kırsal mahalleden 65’inin yollarını tamamen yenilerken, 11 merkez mahalledeki yol çalışmalarını da tamamladı. Başkan Palaz, mevcut metraj çalışmalarının ardından 1 Ocak 2025 tarihinde ihtiyaç duyulan taş miktarına göre ihalelere çıkacaklarını ve bir yıl içinde kalan 25 köyün yol sorunlarını da çözmeyi hedeflediklerini açıkladı.