Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan bir iddiaya göre, ünlü model ve televizyon kişiliği Hailey Bieber’ın Los Angeles'ta bir hastanede doğum yaptığı öne sürüldü. İddia, Los Angeles'taki bir hastanede çalışan bir Türk hemşire tarafından dile getirildi.

Resmi açıklama yapılmadı

Bu iddianın ardından, Bieber’ın temsilcileri ve hastane yetkilileri konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Bieber ve eşi Justin Bieber'ın bu tür kişisel konuları genellikle özel tutmaları nedeniyle, bu iddiaların doğruluğu hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

İşte o iddiaya ait görsel...