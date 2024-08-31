Manisa’nın Alaşehir ilçesi Yenice Mahallesi’nde bulunan üç katlı bir apartmanın çatı katında, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, apartmanın boş durumda olan çatı katında başladı ve kısa sürede büyüdü. Mahalle sakinlerinin durumu fark ederek itfaiyeye haber vermesi üzerine, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yangının çıkış nedeni henüz kesin olarak belirlenemedi.

Yangın nedeni belirsiz

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını çevredeki binalara ve alt katlara sıçramadan kontrol altına almayı başardı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri de durumu yakından takip etti. Üç katlı binanın ikinci katında oturan Cengiz Çetin, yangının çıkış sebebiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Birinci kata yeni kiracı taşınmıştı. Balkonda bulunan barbeküde taşımada kullandığı karton kutuları yakmış. Yangının kesin nedeni belli olmamakla birlikte, büyük bir ihtimalle çatıdan sıçrayan kıvılcımlar, çatıda bulunan malzemelere tutuşmuş" dedi.

Soruşturma başlatıldı

Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak yetkililer tarafından detaylı bir inceleme başlatıldığı bildirildi.