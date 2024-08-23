Yapılan analizlerde içme suyunun temiz olduğu ve herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı bildirildi.

Sosyal medyada ortaya atılan iddialara yanıt

MUSKİ Genel Müdürlüğü, Datça'nın Yazı Mahallesi Belen mevkiine sağlanan içme suyunun kirli deniz suyu olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Kurum tarafından yapılan açıklamada, içme suyu kaynağının Mizingit su kaynağı ve Cumalı-Palamutbükü kuyularından tankerlerle sağlandığı ve bu kaynakların Halk Sağlığı ekipleri tarafından düzenli olarak denetlendiği vurgulandı.

Analiz sonuçları temiz çıktı

MUSKİ, 20 Ağustos tarihinde hem kendi ekipleri hem de Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Halk Sağlığı ekipleri tarafından alınan numunelerin analiz edildiğini ve sonuçların tamamen temiz olduğunu açıkladı. Kurum, sosyal medyada ve bazı basın organlarında yer alan analiz raporlarının, şebekeyi temsil etmeyen bir çeşmeden alınan pet şişe numuneleri üzerinden yapıldığını ve bu numunelerin resmi geçerliliği olmadığını belirtti.

Tankerle su takviyesi sürekli yapılıyor

Belen mevkiine su sağlama konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle tankerlerle yapılan takviyelerin sadece analiz dönemiyle sınırlı olmadığı, bu takviyelerin yaz boyunca düzenli olarak devam ettiği ifade edildi. MUSKİ, tankerlerle getirilen suyun da Halk Sağlığı tarafından denetlendiğini ve mevzuatlara uygun olduğunu belirtti. Sonuç olarak, Belen mevkiinde sağlanan içme suyunun sağlıklı ve kullanılabilir olduğu, iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.