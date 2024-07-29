Google Chrome, enerji tasarrufu için yeni ve detaylı ayarlar sunarak kullanıcılarına daha verimli bir tarayıcı deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

Dünyanın en popüler web tarayıcılarından biri olan Google Chrome, milyarlarca insan tarafından farklı cihazlarda kullanılıyor. İlk çıktığında yenilikçi özellikleri ile dikkat çeken Chrome, zamanla rakiplerinin güçlü ve zarif tarayıcılarıyla rekabet etmek zorunda kaldı. Bu rekabet ortamında, Google, Chrome’u sürekli güncelleyerek kullanıcı deneyimini geliştirmeye devam ediyor. En son gelen enerji tasarrufu modu, bu güncellemelerin en dikkat çekici özelliklerinden biri.

Chrome'un enerji tasarrufu modu daha akıllı hale geliyor

Leopeva64 tarafından X platformunda paylaşılan bilgilere göre, Chrome’un en son Canary sürümünde, kullanıcıların enerji tasarrufu modunu daha detaylı şekilde ayarlamalarına olanak tanıyan yeni bayraklar bulunuyor. Bu bayraklar arasında "CPU yoğun arka plan sekmelerini dondurma" seçeneği de yer alıyor. Bu özellik, enerji tasarrufu modu aktifken CPU yoğun sekmelerin dondurulmasını sağlıyor. Ayrıca, tüm sekmelerin CPU yoğun gibi davranmasını sağlayan bir bayrak daha mevcut. Bu, kullanıcıların enerji tasarrufu modunun etkinliğini test etmelerine olanak tanıyor.

Kullanıcılar için büyük avantaj

Bu yeni özellikler, özellikle cihazlarını pil ile kullanan kullanıcılar için büyük bir avantaj sağlayacak. Enerji tasarrufu modu, pil ömrünü uzatmak için zaten çeşitli optimizasyonlar sunuyor. Ancak, yeni bayraklar sayesinde bu mod daha da akıllı hale gelecek. CPU yoğun arka plan sekmelerini dondurma özelliği, pil tüketimini önemli ölçüde azaltabilir. Çok sayıda sekme açıkken bile cihazların pil ömrünü uzatmak mümkün olacak.

Yeni özellikler ve iyileştirmeler

Google, Chrome’un enerji verimliliğini artırmak için sürekli olarak yenilikler yapıyor. Canary sürümünde yer alan yeni bayraklar, enerji tasarrufu modunun etkinliğini daha iyi test etmek için kullanılabilir. Bu, Chrome’un enerji verimliliğini artırmak için nasıl sürekli olarak iyileştirildiğini gösteriyor.

Canary sürümünü deneyin

Chrome’un en son özelliklerini ve iyileştirmelerini denemek isteyen kullanıcılar için Canary sürümü mükemmel bir seçenek olabilir. Ancak, bu sürümün daha kararsız olabileceğini ve bazı sorunlarla karşılaşabileceğinizi unutmamanız gerekiyor. Canary sürümünü indirerek yeni enerji tasarrufu modunu, kompakt mod ayarını ve daha pek çok yeni özelliği deneyimleme fırsatına sahip olabilirsiniz.