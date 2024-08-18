Yıllık bazda, her iki şirketin de tükettiği elektrik miktarı, sırasıyla 24 teravatsaat olarak belirlendi. Bu rakam, 11 milyon nüfusa sahip Ürdün’ün (20 teravatsaat), 400 bin nüfuslu İzlanda’nın (19 teravatsaat), 34 milyon nüfuslu Gana’nın (19 teravatsaat) ve 26 milyon nüfuslu Kuzey Kore’nin (18 teravatsaat) toplam elektrik tüketimini aşıyor.

Tüketimler iki katına çıktı

Google ve Microsoft'un toplam yıllık elektrik tüketimi 48 teravatsaat olarak hesaplanırken, bu miktar, nüfusu 223 milyon olan Nijerya'nın (31 teravatsaat) elektrik tüketiminden daha fazla. Söz konusu teknoloji şirketlerinin enerji tüketiminin büyük kısmı, veri merkezlerinin yüksek enerji ihtiyacından kaynaklanıyor. Google’ın 2024 Çevre Raporu'na göre, veri merkezlerinin elektrik tüketimi 2023 yılında yüzde 17 artış gösterdi ve bu merkezler, küresel veri merkezi tüketiminin yüzde 10'unu oluşturuyor. Microsoft’un elektrik tüketimi ise son dört yılda iki katına çıkarak 24 teravatsate ulaştı.

Bu veriler, dijital teknolojilerin büyümesiyle birlikte, büyük teknoloji şirketlerinin çevresel etkilerinin de dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.