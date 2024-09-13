Google, daha önce kaldırdığı önbelleğe alınmış sayfa görünümünü, bu sefer daha gelişmiş bir biçimde geri getiriyor. Yeni özellik, Internet Archive ile yapılan iş birliğiyle sunuluyor ve kullanıcıların web sitelerinin eski versiyonlarına ulaşmasını sağlıyor. Bu entegrasyonla, kullanıcılar Wayback Machine platformu üzerinden web sitelerinin geçmiş sürümlerine kolayca erişebilecek.

Google’ın arama sonuçlarında, bir web sitesinin yanında bulunan üç noktaya tıklayan kullanıcılar, “Bu sayfa hakkında daha fazla bilgi” seçeneğini görecek ve buradan doğrudan Wayback Machine arşivine yönlendirilecekler.

Özelliğin gelişimi ve kullanıcı eleştirileri

Google, geçtiğimiz Şubat ayında önbellek özelliğini kaldırdığında, pek çok kullanıcıdan olumsuz geri dönüşler almıştı. Özellikle yayından kaldırılan içeriklere erişim sağlamak isteyen kullanıcılar için bu durum büyük bir eksiklik olarak görülmüştü. Google, o dönemde bu özelliği kaldırma gerekçesi olarak, internet sitelerinin güvenilirliğini artırmayı amaçladığını açıklamıştı.

Yeni adım ise hem bu eleştirileri yanıtlıyor hem de internetin unutulmaya yüz tutmuş içeriklerine erişimi daha kolay hale getiriyor. Kullanıcılar, örneğin artık aktif olmayan web sitelerine, eski haber kaynaklarına ya da yayınlanmamış içeriklere kolaylıkla ulaşabilecek.

Wayback Machine ile zaman yolculuğu

Wayback Machine, internet sitelerinin yıllar içindeki değişimini kaydeden ve erişime açan bir platform olarak biliniyor. Bu yeni özellik sayesinde Google arama sonuçlarında aranan web sitelerinin geçmiş sürümlerine bir tıkla ulaşılabilecek. Internet Archive ile yapılan bu iş birliği, hem dijital tarihin korunması hem de bilgiye ulaşım açısından oldukça önemli bir adım.

Özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı henüz netlik kazanmış değil, ancak bu gelişme internet arama deneyimini önemli ölçüde dönüştürecek.