Manisa’nın Gördes ilçesi ile Demirci’yi birbirine bağlayan yolda dün gece saatlerinde toprak kayması yaşandı. Olay, saat 20.56 sıralarında Gördes-Demirci yolu üzerinde meydana geldi. Yoldan geçen sürücülerin durumu bildirmesi üzerine ilçe jandarma ekipleri ve ilgili kurumlar harekete geçti.
Yol çift yönlü kapatıldı
Toprak kaymasının ardından ekipler, güvenlik amacıyla yolu çift yönlü trafiğe kapattı. Bölgeye sevk edilen iş makineleriyle yola düşen toprak parçaları kısa sürede temizlendi.
Trafik yeniden açıldı
Temizlik çalışmasının tamamlanmasının ardından yol tekrar araç geçişine açıldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.
Sürücülere dikkat uyarısı yapıldı
Ekipler, bölgede benzer olayların yaşanabileceğine dikkat çekerek sürücülere hızlarını azaltmaları ve dikkatli seyretmeleri yönünde uyarılarda bulundu.