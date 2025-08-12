Af mı çıkıyor? Anket sonuçları şaşırttı

TBMM personeli Saliha Akkaş eşi tarafından katledildi

İzmirli plastik devi konkordato talep etti

Haziranda bütçe açığı 33O milyar liraya yükseldi

Ekipler, bölgede benzer olayların yaşanabileceğine dikkat çekerek sürücülere hızlarını azaltmaları ve dikkatli seyretmeleri yönünde uyarılarda bulundu.

Temizlik çalışmasının tamamlanmasının ardından yol tekrar araç geçişine açıldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Manisa’nın Gördes ilçesi ile Demirci’yi birbirine bağlayan yolda dün gece saatlerinde toprak kayması yaşandı. Olay, saat 20.56 sıralarında Gördes-Demirci yolu üzerinde meydana geldi. Yoldan geçen sürücülerin durumu bildirmesi üzerine ilçe jandarma ekipleri ve ilgili kurumlar harekete geçti.

