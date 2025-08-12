İzmir, uluslararası ölçekte kültürel mirası koruma amacı taşıyan önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Kültürel Mirası Değerlendiren Rotaryenler Kardeşliği (Fellowship of Rotarians Who Appreciate Cultural Heritage – F.R.A.C.H.) Türkiye Takımı, Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu’nun girişimiyle resmen kuruldu.

Geçtiğimiz yıl İtalya’da Rotaryenler öncülüğünde başlatılan F.R.A.C.H., kültürler arası dostluğu ve miras bilincini geliştirmeyi hedefliyor. Bu yıl Türkiye’nin de sürece dahil edilmesiyle birlikte İzmir’de atılan ilk adım, mirasın korunması ve tanıtılmasında yeni bir uluslararası iş birliğinin başlangıcı oldu.

20 Rotaryen ve 6 Uzman Aynı Hedefte

F.R.A.C.H. Türkiye Takımı’nın direktörlüğünü Rotaryen Ebru Yağcı, başkanlığını Yelis Özeryüksel, genel sekreterliğini ise Berna Üzer üstleniyor. Kültürel mirasa gönül vermiş 20 Rotaryen ve 6 uzman, projelere öncülük edecek.

İlk Etkinlikte Mirasın Geleceği Konuşuldu

İlk program, İzmir Kültür Sanat Fabrikası’nda yapılan buluşma ile başladı. Katılımcılar, İzmir Resim ve Heykel Müzesi ile Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’ni ziyaret ederek, “Geçmişin mirasını geleceğe nasıl taşıyabiliriz?” sorusuna yanıt aradı.

Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu Dönem Başkanı Adnan Sözeri, “Kültürel zenginliğimizi hem dünyaya tanıtmak hem de başka kültürleri tanıyarak bir kültür elçisi olmak Türk Rotaryenleri için çok değerli. Bu çalışmaları başlatan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Prof. Dr. Metin Sözen’e Vefa

Etkinlikte, Türkiye’nin kültürel mirasını görünür kılma mücadelesine ömrünü adayan Prof. Dr. Metin Sözen, rahmet ve saygıyla anıldı.

Bu girişimle birlikte Türkiye, Rotary’nin kültürel miras koruma ağına resmi olarak katılmış oldu.