Manisa'nın Gördes ilçesinde 3 gün önce başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangını, Salihli ilçesine sıçradı. Yangının Kale ve Kemer Mahallelerine ulaşmasıyla birlikte, bu bölgelerde tedbir amaçlı tahliyeler gerçekleştirildi.

Gördes ilçesindeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek Salihli'nin Kale ve Kemer Mahallelerine sıçradı. Yangının tehdit oluşturduğu bu mahallelerde, yerel yetkililer tarafından tedbir amaçlı boşaltma işlemleri başlatıldı. Mahalle sakinleri, eşyalarını ve hayvanlarını güvenli bölgelere taşıdı. Yangının ilerleyişi sonucu bazı vatandaşların yazlık olarak kullandığı evler de alevler tarafından tahrip edildi.

Salihli ilçesindeki Kale ve Kemer Mahalleleri'nin yanı sıra, yangının ilerleyişi nedeniyle Salihli'nin Kurttutan Mahallesi ve Gölmarmara ilçesinin Yunuslar ile Çamköy Mahalleleri'nin de tedbir amaçlı boşaltılacağı öğrenildi.