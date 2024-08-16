Yozgat'ta meydana gelen bıçaklı saldırı, kentte büyük bir şok etkisi yarattı. Bir şahıs, rastgele önüne gelen kişilere bıçakla saldırarak 14 yaşındaki bir çocuğun ölümüne ve 5 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Olayın detayları

Olay, Yozgat’ın merkezinde yaşandı. İddiaya göre, kimliği henüz açıklanmayan bir saldırgan, sokakta yürüyen insanlara aniden bıçakla saldırdı. Saldırının ardından, 14 yaşındaki bir çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Gözaltına alındı

Olayın ardından, güvenlik güçleri hızla harekete geçerek saldırganı gözaltına aldı. Saldırının motivasyonuna dair henüz net bir bilgi bulunmazken, polis olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı. Saldırganın psikolojik durumu ve olaya dair diğer detaylar, adli tıp ve psikiyatri uzmanları tarafından inceleniyor.

Eskişehir’deki benzer bir olay

Yozgat’taki bu trajik olay, benzer bir bıçaklı saldırının Eskişehir’de yaşandığını hatırlatıyor. 12 Ağustos'ta, Eskişehir’de bir saldırgan sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak sivillere bıçakla saldırmış, 5 kişiyi yaralamıştı