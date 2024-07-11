ANKARA (AA) - Gordion Antik Kenti ve Aslanhane Camisi'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kabulüne ilişkin sertifikalar teslim edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden (ABB) yapılan açıklamaya göre Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Polatlı'daki Gordion Antik Kenti ve Ulus'taki Aslanhane Camisi'nin UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne kabulüne ilişkin sertifikaları, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı M. Öcal Oğuz'dan devraldı.



Böylece Gordion Antik Kenti ve Aslanhane Camisi, tüm insanlığın yararı için korunması gereken kültürel veya doğal varlıklar olarak tescillendi.

Gordion Antik Kenti, Ankara'dan listeye girmeye hak kazanan ilk, Türkiye'den ise 20'nci dünya mirası olurken, Ulus'ta bulunan ve yapımı 13. yüzyıla dayanan, ahşap malzeme ve desteklerden oluşan Aslanhane Camisi ise listeye başkentten giren ikinci kültür hazinesi oldu.