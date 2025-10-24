Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden itfaiye eri İsmail Göksel (39) ile oto-yıkama işletmecisi Erol Şen (31), Akhisar’da gözyaşlarıyla toprağa verildi. Göksel’in cenazesi, mesai arkadaşlarının sirenler eşliğinde mezarlığa götürüldü.

Manisa'da feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada itfaiye eri İsmail Göksel (39) ile oto-yıkama işletmecisi Erol Şen (31) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Denizli-İzmir kara yolunun Akhisar ilçesi Kavaklıdere Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Akhisar’dan Aydın yönüne ilerleyen 45 Y 8708 plakalı kamyonetin sürücüsü İsmail Göksel, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet devrilip karşı şeride geçerek Ali Ç. (31) yönetimindeki 20 AFU 681 plakalı otomobille çarpıştı.

İtfaiye eri ve arkadaşı hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akhisar Amirliği’nde görev yapan sürücü İsmail Göksel ile yanındaki oto-yıkama servisi sahibi Erol Şen’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Otomobilde bulunan sürücü Ali Ç. ile eşi Fatma Ç. (33) hafif, Dilek B. (50) ise ağır yaralandı. Yaralılar Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Dilek B.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Göksel ve Şen’in Aydın’a zeytin almak için yola çıktıkları öğrenildi.

Sirenler eşliğinde uğurlandı

Kazada yaşamını yitiren itfaiye eri İsmail Göksel için Akhisar Yeni Gülruh Camisi’nde cuma namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Törene Akhisar Kaymakamı Mustafa Can, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Müdür Vekili Mustafa Küçükgöz, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Göksel’in cenazesi, mesai arkadaşlarının kullandığı itfaiye araçlarının sirenleri eşliğinde Yeni Mezarlık’a götürülerek dualarla toprağa verildi.

Aynı kazada hayatını kaybeden Erol Şen’in cenazesi ise Erdelli Mahallesi Camisi’nde kılınan namazın ardından Erdelli Mahalle Mezarlığı’nda defnedildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Mesai arkadaşımızı kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.” ifadelerine yer verdi.