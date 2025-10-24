Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, casusluk soruşturması kapsamında Tele1 kanalına kayyum atanmasına karar verdi.

Casusluk soruşturması sonrası TELE1'e kayyum kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Tele1 isimli TV kanalının fiili kullanıcısı olan ve casusluk suçundan gözaltına alınan Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Merdan Yanardağ'ın söz ve eylemleriyle birçok kez soruşturmaya ilişkin suç işlediği, kanalın fiili kullanıcısı olduğu, resmi kayıtlarda oğlu Alp Yanardağ’ın şirket sahibi olarak göründüğü, bu suçlarda da TELE1 isimli TV kanalını kullandığı gerekçesiyle kanalın sahibi ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi’ne İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetiminde kayyum atanmasına karar verilmiştir.”

Kayyum atanması kararı, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından verildi.

Tele1 kanalının yönetimi bundan böyle TMSF’nin denetiminde yürütülecek.

Olay, bugün casusluk soruşturmasının başlatılmasının hemen ardından geldi.