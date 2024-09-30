Görkem Duman Güzel Buca’mız Için Durmadan Çalışıyoruz

Buca Belediyesi, "Pırıl Pırıl Buca" hedefiyle sürdürdüğü temizlik çalışmalarını ilçenin dört bir yanında genişletmeye devam ediyor. Park, bahçe ve sokakların ardından, şimdi de ibadethanelerin temizliğine el atan belediye ekipleri, Buca halkına daha temiz ve düzenli bir ortam sunmayı amaçlıyor.

İbadethaneler temizleniyor

Buca Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı temizlik ekipleri, Efeler Mahallesi’ndeki Avni Naili Limboz Camii ve Buca Cemevi gibi önemli ibadethanelerde temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Halılar süpürülüp avizeler, kapılar, pencereler ve tırabzanlar özenle silindi. Ayrıca bahçeler de temizlenerek, Bucalıların ibadetlerini huzur içinde yapabilmeleri için uygun bir ortam sağlandı.

"Durmaksızın çalışıyoruz"

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, ilçenin tarihine ve kültürüne yakışır bir şekilde temiz ve düzenli olmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Duman, "Buca’mızı, bulunduğu coğrafyanın en güzide ilçelerinden biri yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın her ihtiyaç duyduğu alanda yanlarında olacağız" dedi.

Vatandaşlardan memnuniyet mesajları

Buca Avni Naili Limboz Camii müezzini İsa Ersöz, belediyenin temizlik çalışmalarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Cemaatimiz camiyi tertemiz buluyor ve çok teşekkür ediyor. Verilen hizmetin devam etmesini istiyorlar" dedi.

Buca Cemevi Yöneticisi Songül Çimenli de çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade ederek, "Buca genelinde geniş çaplı temizlik çalışmalarını görmek bizleri çok mutlu ediyor. Belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Temizlik seferberliği nasıl işliyor?

Buca Belediyesi, ibadethanelerde başlattığı temizlik çalışmaları için öncelikle ilgili kurum yöneticilerinin başvurularını değerlendiriyor. Ardından belirlenen mekanlarda temizlik ekipleri görevlendiriliyor. Çalışmalar cami, mescit ve cemevlerinde haftalar boyunca devam edecek.