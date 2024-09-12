Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinden gelen gençlerle İzmir’in kurtuluşunun simge noktası olan Belkahve’de bir araya geldi. Başkan Duman, gençlerle birlikte Atatürk Anıtı’na çiçek bıraktı ve “Atalarımızın bize emanet ettiği değerlere sonsuza kadar sahip çıkacağız” diyerek Cumhuriyet’in ve bağımsızlık mücadelesinin önemini vurguladı.

Zafer Yolu'nda birlikte yürüdüler

Büyük Zafer’in 102. yılı kutlamaları kapsamında, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, daha önce Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinden Kocatepe’ye gerçekleştirilen Zafer Yürüyüşü’ne Bucalı gençlerle birlikte katılmıştı. Şimdi ise Başkan Duman, Şuhutlu gençleri İzmir’de ağırladı. Gençlerle birlikte Kurtuluş Savaşı’nın simge noktalarından biri olan Belkahve’de buluşan Duman, İzmir’in kurtuluşunu kutladı.

Belkahve ve Ata Anı Evi

Atatürk’ün İzmir’i ilk gördüğü ve zaferin müjdecisi olan Belkahve’de gerçekleştirilen bu buluşmada, Başkan Duman ve gençler, Atatürk Anıtı’na çiçek sundu. Ardından Belkahve Ata Anı Evi’ni ziyaret eden gençler, Kurtuluş Savaşı'na ait eşyalar ve Atatürk’le ilgili kitaplardan oluşan kütüphaneyi inceledi. Başkan Duman, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet’e olan bağlılıklarını bir kez daha dile getirdi.

Şekerli kahve geleneği

Etkinlikte, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de yer aldı. Katılımcılar, İzmir’in kurtuluşunun ardından Atatürk’ün içtiği şekerli kahvenin anısına birlikte kahve içti. Başkan Duman, gençlere hitaben yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi: “102 yıl önce burada Mustafa Kemal Atatürk, İzmir’i selamladı. Bizler de o anı anmak için buradayız. Gençliğe emanet edilen bu Cumhuriyet, hepimizin en büyük sorumluluğudur. Atalarımızın bize bıraktığı bu değerleri yaşatmak için her zaman birlikte olacağız.”

Şuhutlu gençlerden "İstiklal Yolu"

Buca Belediyesi’nin misafiri olan gençler, Dumlupınar Mahallesi’ni ve Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’nı ziyaret etti. Şirinyer Atapark’ta ağaç dikimi gerçekleştiren gençler, diktikleri ağaçlara “Buca Cumhuriyet Çınarı” ve “Anıtkaya” gibi anlamlı isimler vererek bir "İstiklal Yolu" oluşturdular.