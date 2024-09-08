Görme Engelli Sabit Kılıç, Türkiye'nin Ilk Hakim Yardımcısı Oldu

Türkiye'nin adalet sistemine örnek teşkil eden Sabit Kılıç, görme engelli bireylerin toplumsal hayatta aktif rol almasının önemini bir kez daha vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görev yaparken, azmi ve başarısıyla Türkiye'nin ilk görme engelli hakim yardımcısı oldu.

Sabit Kılıç'ın başarı dolu yolculuğu

Sabit Kılıç, glokom hastalığı nedeniyle 10 yaşında görme yetisini kaybetti. Ancak bu durum, eğitim hayatındaki başarılarına engel olmadı. İlk ve orta öğrenimini birincilikle tamamlayan Kılıç, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanarak kariyer yolculuğunu sürdürdü. 2016 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına uzman yardımcısı olarak atanan Kılıç, KPSS A grubu kadrosuna atanan ilk görme engelli hukukçu olarak tarihe geçti.

Uzmanlık ve hakim yardımcılığı

Sabit Kılıç, 2020 yılında "Engellilerin Adalete Erişimi" konulu uzmanlık tez çalışmasıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Uzmanı oldu. Engelli bireylerin adalete erişimini kolaylaştırma üzerine yaptığı çalışmalarıyla dikkat çeken Kılıç, engelli bireylerin haklarının korunması adına önemli adımlar attı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş’tan destek

Adalet Bakanlığında idari yargı hakim yardımcısı olarak göreve başlayan Sabit Kılıç, yeni görevine başlamadan önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ı ziyaret etti. Bakan Göktaş, Kılıç’ın başarısını tebrik ederek, Türkiye’de engellilerin toplumsal hayatta aktif yer almasının önemini bir kez daha vurguladı. Ayrıca kamuda engelli istihdamının artırılmasının altını çizdi.

Sabit Kılıç, engellilerin sosyal ve mesleki hayatta daha fazla yer almaları gerektiğini belirterek, bu konuda farkındalığın artması gerektiğini ifade etti. Kılıç’ın azmi, sadece engelliler için değil, herkes için bir ilham kaynağı oldu.