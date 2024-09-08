Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024-2025 eğitim-öğretim yılı, 9 Eylül 2024 tarihinde "Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" temasıyla açılış dersiyle başlayacak. Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, yaz tatilinin ardından 74 bin okul ve 750 bine yakın derslikte yeni eğitim dönemine merhaba diyecek.

Açılış dersinde vatan sevgisi teması

Tüm eğitim kademelerinde uygulanacak açılış dersi, "Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" teması etrafında şekillendirilecek. Bu tema, öğrencilerin milli değerleri pekiştirmesi ve vatan sevgisini geliştirmesi amacıyla seçildi. Ayrıca okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için 2-3 Eylül tarihlerinde uyum eğitimi düzenlenmişti. Ortaokula başlayacak öğrenciler için ise okula uyum rehberlik çalışmaları bu hafta boyunca sürecek.

Yeni müfredat ve eğitim yenilikleri

2024-2025 eğitim yılında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde yeni müfredat uygulanacak. Bu müfredat, anasınıfı ile 1, 5 ve 9. sınıflarda ilk kez devreye girecek ve ders içerikleri %35 oranında sadeleştirilecek. Öğrencilerin daha etkili öğrenmesi için yeni kitaplarda karekodlarla desteklenen etkinlikler, animasyonlar, simülasyonlar, artırılmış gerçeklik ve yapay zekâ uygulamalarına yer verilecek. Ayrıca, ücretsiz ders kitapları öğrencilere ulaştırıldı.

Mesleki ve teknik eğitimde güçlendirme

Yeni eğitim yılı, mesleki ve teknik eğitim alanında önemli değişikliklere de ev sahipliği yapacak. Ortaokul 7 ve 8. sınıflarda zanaat atölyeleri kurulacak ve mesleki teknik Anadolu liselerinde meslek ortaokulları açılacak. Ayrıca, 9 ilde yeni spor ortaokulları açılarak yetenekli öğrencilerin erken yaşta keşfedilmesi sağlanacak.

Öğrenci ve aile iş birliği ve sınav düzenlemeleri

Yeni dönemle birlikte, okul-aile iş birliğini güçlendirmek amacıyla "Velivizyon" platformu hizmete girecek. Ayrıca, ortak sınav uygulamaları kapsamı genişletilerek 7. ve 10. sınıflarda da uygulanacak. Sınıf annesi uygulamasına izin verilmeyecek, veliler randevusuz okula gelemeyecek ve sınıflarda cep telefonu kullanımı yasak olacak.

Çevreci eğitim uygulamaları

MEB, okulların enerji verimliliğini artırmak ve çevreci okullar geliştirmek amacıyla "yeşil bayrak" uygulamasını başlatacak. Öğrenciler, okulda belirlenen alanlarda ağaç dikecek ve ağaçların bakımını yapacak. Ayrıca, okullarda su tasarrufu, atık yönetimi ve çevre bilinci eğitimleri verilecek.

Tatiller ve ara tatiller

Yeni eğitim yılı boyunca ara tatiller şu şekilde planlandı: Birinci dönem ara tatili 11-15 Kasım 2024 tarihlerinde yapılacak. Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2025, ikinci dönem ise 3 Şubat 2025’te başlayıp 20 Haziran 2025’te sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart-4 Nisan 2025 tarihlerinde olacak.